Bloqueio às privatizações da Petrobras barra planos de investimentos

Um dos primeiros efeitos do julgamento que deverá culminar no bloqueio às privatizações de subsidiárias da Petrobras será a suspensão de parte dos planos de investimentos da petroleira. Autoridades do Sergipe, onde a estatal mantém campos de exploração e que deveria receber maiores investimentos, já foram informadas de que a Petrobras vai segurar novos aportes no estado.

Está marcado para quarta-feira, 30, a retomada do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre se as vendas de subsidiárias devem passar ou não pelo Congresso. O governo entende que podem vendê-las sem autorização prévia, mas o Congresso pensa o contrário. O caso versa sobre a privatização de oito refinarias, cujas vendas poderiam irrigar em até 12 bilhões de dólares (66 bilhões de reais) os caixas da companhia. O caso já é dado como perdido pela Petrobras.

