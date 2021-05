BlackRock alerta que investidores negligenciam risco de tensão EUA-China

A BlackRock, maior gestora de recursos do mundo e que administra 8,7 trilhões de dólares no mundo, está alertando seus investidores para que eles parem de olhar só para a inflação e comecem a notar mais as tensões entre Estados Unidos e China, antes que sejam pegos de surpresa. A gestora tem um Indicador de Risco Geopolítico que caiu para seu nível mais baixo em 4 anos, ou seja, os investidores não estão dando a atenção para as disputas comerciais entre os dois países ou um risco de ataque nuclear da Coreia do Norte, por exemplo.

Um dos principais riscos que os investidores estão negligenciando, segundo a BlackRock, é a separação, ou “desacoplamento”, das duas maiores economias mundiais em tecnologia. O presidente Joe Biden deu continuidade à postura anti-China de Trump, em especial com foco nas tecnologias críticas. A China está respondendo com a decisão de se tornar autossuficiente em tecnologia. Ontem mesmo o presidente da chinesa Huawei disse que eles vão começar a entrar na produção de softwares, em resposta às sanções americanas. “A crescente rivalidade tecnológica entre os EUA e a China significa que ambos os governos vão investir mais na indústria, tornando fundamental investir em ambos os pólos de crescimento global”, disseram os analistas da BlackRock.