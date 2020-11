Black Friday vira caso de ‘vida ou morte’ para a Saraiva

A Livraria Saraiva decidiu partir para o “tudo ou nada” na Black Friday que será realizada nesta sexta-feira, 27. A empresa deve usar o evento promocional deste fim de semana para liquidar os estoques e, assim, conseguir receita para poder retomar as tratativas com seus credores — muitas das principais editoras do país deixaram de abastecer a rede nos últimos meses.

Nas 39 lojas físicas que ainda fazem parte do grupo — em abril eram 74 —, quase todos livros do catálogo, com exceção para os didáticos, estarão com desconto progressivo. Quem comprar dois títulos ganha 15% de abatimento no valor total. Ao escolher três livros, o desconto é de 25%. Quatro livros dá o direito a 35% de dedução ao consumidor. Artigos de papelaria serão ofertados com até 25% de desconto, assim como itens da categoria de “brinquedos, jogos e eletrônicos” estarão até 20% mais baratos. Artigos de música e de cinema terão a promoção de “leve três e pague dois”. Na internet, por sua vez, a empresa ofertará boa parte dos livros (com exceção para os didáticos) com mais de 25% de desconto nas compras acima de 89,90 reais por meio do cupom “BLACKLIVROS”. Os descontos, em alguns casos, podem chegar a 80%.

+ Siga o Radar Econômico no Twitter