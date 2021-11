Black Friday na bolsa? As ações que estão 50% mais baratas

Se houvesse uma Black Friday na bolsa de valores, muitas empresas estariam nas prateleiras da liquidação de 2021. Mas, no mercado financeiro, nem sempre isso é bom, e tampouco representa uma oportunidade para quem quer investir. As ações de Magazine Luiza, Via e Americanas despencaram e estão 65,1%, 63,8% e 58,7%, respectivamente, mais baratas do que no início do ano. Setores como varejo e construção sofreram mais do que outros diante da derrocada do Ibovespa nos últimos cinco meses e da piora do cenário macroeconômico brasileiro. “A base comparativa com 2020 é desafiadora pelo boom do e-commerce e do auxílio emergencial naquele ano. Hoje, o que vemos é um cenário bastante diferente e uma competição cada vez mais acirrada entre essas empresas com as asiáticas, além da queda da renda do consumidor, que ainda deve comprometer a performance do varejo na bolsa”, avalia Rodrigo Crespi, especialista de mercado da Guide Investimentos.

Eztec e Cyrella também estariam na prateleira da Black Friday da bolsa, uma vez que suas ações derreteram e estão 57,7% e 51,1% mais baratas em relação ao início do ano, respectivamente. “A geração de caixa dessas empresas tem sido forte em 2021, mas o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) acumula alta de 15% nos últimos 12 meses e pressiona a margem dessas companhias, fora a curva de juros mais elevada que se mostrou muito nociva a essas companhias pois desestimula os novos financiamentos”, pontua Crespi. Ou seja, nem tudo que está barato deve ser comprado, são casos e casos.