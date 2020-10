Bitcoin passa marca de R$ 70 mil e atinge maior cotação em reais

Atualizado em 21 out 2020, 14h44 - Publicado em 21 out 2020, 14h34

Muito mais por conta da desvalorização do real do que pela alta das criptomoedas, a Bitcoin, a principal delas, alcançou seu maior valor na história em reais. Nesta quarta-feira, 21, ela ultrapassou a marca de 72 mil reais. No auge, em 2017, valia cerca de 64 mil reais.

O recorde acontece num momento de perda de valor da moeda brasileira. Em dólar, a Bitcoin vale 12,8 mil dólares — bem abaixo do recorde de 20 mil dólares de dezembro de 2017. O tombo de 70% do real diante do dólar no período é o que explica, de fato, o recorde da criptomoeda.

