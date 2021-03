Bitcoin despenca e leva a Tesla junto

Um dia depois de a Tesla anunciar que já está aceitando bitcoins na venda de seus carros, a criptomoeda resolveu dar um mergulho. Já cai quase 8% no dia, se aproximando dos 51 mil dólares. Há menos de duas semanas, a moeda chegou a seu patamar histórico de 60 mil dólares. Muitos investidores apostam que seja só uma correção. Mesmo com a queda, a Tesla não tem do que reclamar do bitcoin. A empresa anunciou, em janeiro, que comprou 1,5 bilhão de dólares em bitcoins e em dois meses ganhou 1 bilhão de dólares. Na venda dos carros, a oscilação do bitcoin também não influencia já que os preços vão continuar cotados em dólar.

Hoje no Twitter, a propósito, Elon Musk pediu encarecidamente que se for descoberto algum escândalo que o envolva que chamem o caso de Elongate. O bilionário também recentemente avisou à SEC, a Comissão de Valores Mobiliários americana, que agora ele tem o cargo de “Technoking of Tesla”. Enquanto Musk brinca, as ações da Tesla chegaram a cair quase 3% na Nasdaq por conta da correção do bitcoin nesta quinta-feira, 25. No ano, a empresa perdeu cerca de 15% do seu valor.