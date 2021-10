Bilionários terão sua própria pesquisa eleitoral

Atualizado em 21 out 2021, 11h14 - Publicado em 21 out 2021, 11h13

Por Josette Goulart Atualizado em 21 out 2021, 11h14 - Publicado em 21 out 2021, 11h13

A Esfera Brasil, uma espécie de Think Thank comandado por João Camargo e que reúne um seleto grupo de bilionários e empresários brasileiros donos de empresas e bancos, vai fazer um acompanhamento minucioso das eleições 2022. A empresa acaba de contratar o Ipespe, de Antonio Lavareda, para fazer pesquisas semanais sobre o desempenho dos potenciais candidatos e depois dos próprios candidatos. O Ipespe é o mesmo instituto que faz as pesquisas da XP, mas a diferença do contrato de Lavareda com a Esfera é que o cientista político fará uma análise exclusiva para os associados da empresa. Além das pesquisas, os bilionários também vão poder participar de encontros que serão promovidos com todos os candidatos a presidente.