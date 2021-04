Bilionário da lista da Forbes quer ser conselheiro da Petrobras

José Joao Abdalla Filho, que também atende por Juca Abdalla, se candidatou nesta sexta-feira, 09, a uma das cadeiras no conselho de administração da Petrobras. Ele é candidato pela cota dos acionistas minoritários. A informação foi divulgada em fato relevante pela estatal, que na semana que vem realiza sua assembléia geral de acionistas para eleger todos os membros do Conselho de Administração. Abdalla é conhecido por ser um dos bilionários mais desconhecidos do Brasil. Por meio do seu banco, o Banco Clássico, ele é dono de participações relevantes em diversas empresas como Eletrobrás, Engie, Cemig e da própria Petrobras. Dos 65 brasileiros na lista de bilionários da Forbes, Abdalla aparece como o vigésimo sexto mais rico com um patrimônio de 2,2 bilhões de dólares, algo em torno de 12 bilhões de reais. À Justiça federal, em dezembro do ano passado, durante depoimento em um processo em que é acusado de pagar propina a um juiz para obter vantagens no recebimento de precatórios de um terreno para fins de reforma agrária, Abdalla informou que o patrimônio do seu banco é algo em torno de 16 a 17 bilhões de reais. O depoimento foi divulgado pela revista piauí. Na transcrição do depoimento, Abdalla diz que tem 1% da Petrobras: “que parece pouco, mas é muita coisa”.