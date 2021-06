Bilionário Carlos Wizard some da CPI, mas faz live sobre amor no Instagram

A CPI da Covid não está conseguindo encontrar o empresário bolsonarista Carlos Wizard para convocá-lo a depor e os senadores já falam até mesmo em condução coercitiva do empresário, se for necessário. O bilionário também não responde ao WhatsApp e seu telefone está sempre fora de serviço. Mas no Instagram, Wizard está bem presente, fazendo até lives. Na noite de domingo, 13, ele e sua esposa conversaram por quase uma hora com outro casal sobre o amor, em uma live em homenagem ao Dia dos Namorados com o tema “Fé, Propósito e Família” . “O amor nunca falha”, disse o empresário citando uma passagem bíblica.

Wizard é apontado como membro do ministério paralelo da saúde, que teria dado suporte ao presidente Jair Bolsonaro a tomar medidas ineficazes no combate à pandemia. Em entrevista à VEJA, em abril, Wizard defendeu que o setor privado pudesse comprar a vacina contra Covid, que estaria disponível no mundo, mas insinuou que coisas estranhas aconteciam para impedir que o governo as comprasse.