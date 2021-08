BIG vai premiar funcionário que se vacinar

O Grupo BIG resolveu incentivar seus funcionários a tomar a vacina e vai premiar com um dia de folga quem “completar seu ciclo de vacinação”, ou seja, tomar as duas doses ou a dose única de vacina contra a Covid-19. O incentivo vale para os 40 mil colaboradores da rede de supermercados. Por enquanto, a rede não tem qualquer plano de exigir a vacinação dos funcionários, apesar de lidar com grande público. No entanto, espera que os funcionários se conscientizem da importância da vacina. A ideia é lançar uma segunda fase da campanha em que serão mapeados os colaboradores que ainda não se vacinaram e as equipes médicas da empresa vão conversar com cada um para explicar a importância da vacinação para ele, sua família, demais funcionários e clientes.

A vacinação no Brasil já chegou a quase 48% da população e pouco menos de 20% tomaram as duas doses ou a dose única.