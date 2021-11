Biden usará reservas de petróleo. Isso afeta preço da gasolina no Brasil?

O presidente americano Joe Biden promete uma nova ofensiva à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para tentar conter os aumentos nos combustíveis. Após o órgão ter negado o pedido americano para elevar a produção diária da commodity em dezembro, o presidente, agora, estuda liberar cerca de 35 milhões de barris de petróleo da reserva estratégica do país, informou a Bloomberg. Na prática, a ação pode arrefecer a cotação no médio prazo, mas o impacto nas bombas, sobretudo nas brasileiras, não deve ser muito grande. “Será importante? Sim, mas não vai mudar o jogo. Quem manda é a Opep”, avalia Matheus Spiess, analista da Empiricus. “No Brasil, o preço dos combustíveis ainda tem outros derivados, como a variação do dólar. Uma eventual queda marginal do petróleo pode ter poucos efeitos práticos levando em conta a trajetória do dólar por aqui”, pontua. Biden já havia mandado investigar as empresas de petróleo por supostas ilegalidades nos preços, e continua com a saga de tentar controlar os preços que têm desagradado os motoristas do mundo inteiro.