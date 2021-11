Biden desconfia de ilegalidade e quer investigar aumento da gasolina

Não é só no Brasil que o chefe do Executivo está irritado com o preço dos combustíveis. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden encaminhou uma carta a Lina Khan, presidente do Federal Trade Commission (FTC), uma espécie de Cade dos EUA, em que pede para o órgão investigar as empresas de petróleo e gás. O democrata alega que o preço nas bombas está subindo mesmo após uma queda no valor da gasolina não acabada, e que “há evidências crescentes de comportamento anticonsumidor por parte das empresas de petróleo e gás”.

No ano, os preços do gás e da gasolina já subiram aproximadamente 50% por lá. “Essa lacuna inexplicável entre o preço da gasolina não acabada e o preço médio na bomba está bem acima da média pré-pandemia. Enquanto isso, as maiores empresas de petróleo e gás do país estão gerando lucros significativos com os preços mais altos da energia”, escreveu Biden. E a velha discussão sobre o preço da gasolina segue deixando os governos de cabelo em pé.