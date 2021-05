Bezos vende ações da Amazon e bota US$ 2 bi no bolso

O ainda CEO da Amazon, Jeff Bezos, vendeu quase 2 bilhões de dólares em ações da empresa, de acordo com registros da SEC, a comissão de valores mobiliários americana. Bezos deixará o cargo neste ano e passará a ser presidente do conselho. Em novembro do ano passado, Bezos já tinha vendido 3 bilhões de dólares em ações e outros 4 bilhões de dólares, em fevereiro. Em dois anos, o valor de mercado da Amazon dobrou e, no último trimestre, a empresa anunciou resultados melhores do que o esperado pela média dos analistas. O que Bezos está fazendo com tanto dinheiro na conta não se sabe ao certo. Publicamente, o homem mais rico do mundo já havia declarado que venderia a cada ano pelo menos 1 bilhão de dólares para financiar sua empresa aeroespacial, a Blue Origin. Bezos tem o sonho de povoar Marte. Recentemente a Blue Origin perdeu para a SpaceX, de Elon Musk, o contrato com a Nasa para levar uma espaçonave tripulada à lua. Nesta semana, a Blue Origin anunciou que vai começar a levar ainda neste ano turistas comuns para uma voltinha no espaço, sem parada.