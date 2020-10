Beneficiários do auxílio emergencial pouparam R$ 50 bilhões

30 out 2020, 18h33

Muito se fala como os beneficiários do auxílio emergencial utilizaram os recursos. Estudos mostram que bebidas, alimentação e eletrônicos foram os setores mais beneficiados pela injeção brutal de quase 250 bilhões de reais até o momento. Contudo, uma parte significativa permaneceu no bolso dos beneficiários. Segundo o Secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, cerca de 50 bilhões de reais foram poupados.

O número foi apresentado pelo secretário em uma live da corretora Necton. Ele também mostrou outros dados sobre o estímulo. Cerca de 14 bilhões de reais referente às parcelas de 600 reais do auxílio ainda precisam ser entregues; das parcelas de 300 reais faltam 59 bilhões de reais; e o saque emergencial do FGTS ainda deve liberar 15 bilhões de reais. Somando os programas e o dinheiro que foi poupado, são 138 bilhões de reais — “dinheiro na veia da população”, como gosta de dizer o ministro da Economia, Paulo Guedes — que devem entrar na economia nos últimos dois meses do ano.

