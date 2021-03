BC autoriza WhatsApp a aceitar pagamentos

Depois de quase dez meses, o Banco Central finalmente autorizou nesta terça-feira , 30, que o WhatsApp possa começar a aceitar pagamentos pelo aplicativo. O BC concedeu autorização para arranjos de pagamentos abertos como transferência, depósito e pré-pago, domésticos, instituídos pela Visa e Mastercard. E também permitiu que o WhatsApp se torne um iniciador de transações de pagamentos por meio do Facebook Pagamentos do Brasil. “As autorizações de hoje não incluem os pleitos da Visa e da Mastercard para funcionamento dos arranjos de compra vinculados ao Programa Facebook Pay, que seguem em análise no BC”, informou o BC. Isso significa que, num primeiro momento, o botão de compra no WhatsApp não vai funcionar integralmente, com as pessoas jurídicas ficando de fora. De qualquer forma, a novidade vai movimentar um mercado estimado em 120 a 150 milhões de usuários no Brasil.