Banida e renegada no 5G, Huawei ganha 15 mil novas patentes em um ano

Os Estados Unidos baniram a chinesa Huawei no 5G. O Brasil diz que a Huawei não tem requisitos para fazer a rede privativa de 5G do governo. Já a Huawei segue seu rumo, esbanjando tecnologia. A empresa informou que teve o seu maior salto anual em número de patentes, no ano passado. Terminou 2020 com mais de 100 mil patentes ativas, 15 mil a mais do que no ano anterior, segundo informou o presidente de assuntos de mídia internacional da Huawei, Guo Fulin, ao Financial Times. Boa parte delas em tecnologia de 5G, em que é líder no mundo. Mas a empresa também investe em tecnologias de vigilância por vídeo e outras formas de inteligência artificial.

No Brasil, a situação da Huawei para fazer negócios na nova tecnologia celular de 5G já foi pior. Antes das vacinas, e de o governo brasileiro perceber que era dependente da matéria-prima chinesa, a empresa estava ameaçada de sequer poder fornecer equipamentos 5G para as operadoras privadas. Agora ela até poderá participar do 5G no país, mas não da tal rede privativa do governo. Essa rede será uma espécie de rede paralela, construída e gerida por uma operadora e servirá aos órgãos de governo e também ao Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Procuradoria Geral da República.

Em audiência pública na Câmara dos Deputados, na semana passada, o Ministro das Comunicações, Fabio Faria, disse que a Huawei não preenche os requisitos para participar desta rede privativa. Na portaria, que estabelece regras para a rede paralela do governo, ficou determinado que os fornecedores precisam seguir as regras de governança corporativa da bolsa de valores. A Huawei não tem capital aberto em nenhum lugar do mundo.