Bancos vão poder reter Pix por até uma hora

Depois do aumento do número de crimes facilitados pelo uso do Pix, o Banco Central anunciou uma série de mudanças no meio de pagamento para tentar dar mais segurança às transações. Uma das principais alterações é que agora os bancos vão poder reter as transferências, que hoje levam no máximo 6 segundos, por até 30 minutos durante o dia ou por 60 minutos durante a noite. A ideia é que assim os bancos possam rastrear operações atípicas e fazer uma análise de risco. O cliente terá que ser informado da retenção.