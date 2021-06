Bancos e indústria química terão aumento de imposto

VEJA Mercado Abertura, 23 de junho

O mercado abre hoje embalado ainda pelo dólar que fechou ontem abaixo de 5 reais pela primeira vez em um ano e com as falas de Jerome Powell, presidente do Fed (o banco central americano) que botou panos quentes na inflação e disse que ela é apenas temporária. Mas o Banco Central brasileiro já informou que por aqui não é tão temporário assim e está difícil para o Ibovespa voltar aos 130 mil pontos.

O Congresso brasileiro não para e ontem o Senado aprovou a Medida Provisória que aumenta tributos para bancos e indústria química, em uma ação do governo para compensar perda de arrecadação com isenção de impostos no óleo diesel para caminhoneiros. Para bancos o efeito deve ser temporário, já para a indústria química é permanente. O texto volta ainda para a Câmara antes de ir à sanção presidencial. Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Itaú e Braskem serão todos afetados. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a dizer que teríamos racionamento de energia e depois voltou atrás amenizando sua fala e dizendo que seria um racionamento mais educado em que as empresas teriam estímulos para reduzir consumo.

Nos fatos relevantes, o Bradesco anunciou que vai pagar 5 bilhões de reais em dividendos e o BB Seguridade 1 bilhão de reais. A Ecorodovias anunciou a emissão de ações no total de 1,9 bilhão de reais. A Weg diz que vai melhorar seu lucro em cerca de meio bilhão de reais ao reconhecer créditos tributários dentro do escopo da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins.