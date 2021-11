Banco24Horas amplia caixas eletrônicos em favelas do Brasil

O Banco24Horas está ampliando a presença em favelas no país. Para atender melhor a população de baixa renda, a empresa que oferece acesso aos serviços dos principais bancos do país comunicou que, em 2021, haverá um crescimento de 17% no número de caixas eletrônicos localizados nas favelas brasileiras, comparando-se ao ano anterior. Ao todo, são 834 caixas eletrônicos posicionados em 250 comunidades e que oferecem mais de 90 opções de serviços, como saque, consultas de saldo, extrato, pagamentos, depósitos de dinheiro, recarga de celular, empréstimos, entre outros. No Brasil, o Banco24Horas conta com mais de 24 mil caixas eletrônicos.