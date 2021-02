Banco Safra quer expulsar a Adyen do mercado de maquininhas

O Banco Safra e sua subsidiária SafraPay estão movendo uma ação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para barrar o avanço da Adyen no mercado de adquirência, o das maquininhas de cartão. O banco argumenta que a Adyen já oferece o serviço de “gateway”, que faz a intermediação entre o cartão do cliente e o serviço de adquirência virtual, e que, quando passa a ofertar aos lojistas esse passo final, pode estar suscitar “conduta de recusa de contratar, venda casada, bloqueio de infraestrutura essencial e tratamento discriminatório”.

Na semana passada, a partir da reclamação, Patricia Sakowski, Superintendente-Geral substituta do órgão antitruste, decidiu abrir um inquérito administrativo para apurar os fatos.

