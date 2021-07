Banco Safra não quer que seu nome vire marca de álcool em gel

O Banco Safra está tentando na Justiça impedir que uma indústria de Rio Claro, em São Paulo, produtora de álcool para consumo doméstico, use a marca Safra em seu nome. Os advogados do banco alegam que a marca é registrada em quase uma centena de países e notoriamente reconhecida pela atuação da família Safra no setor financeiro. Mas a indústria de Rio Claro tem usado a marca em suas embalagens de álcool 70, álcool em gel, removedor, além de usar os nomes Safra Cosmetic e Safra Cerealista. De acordo com o processo, a família Safra controla atualmente uma série de empresas, que incluem Safra Asset Management, Safra Corretora de Valores e Câmbio, Safra Leasing e o Banco J Safra. A família alega ainda no processo que mesmo o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, indeferiu os pedidos de registro de marca da indústria de álcool.