Banco Modal entra com pedido de IPO na B3

O banco de investimentos Modal entrou com um pedido na B3 para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO). Os papeis negociados seriam no modelo de units, que é um pacote de ativos que poderá conter ações ordinárias, preferenciais e bônus de subscrição. O banco, que é dono da corretora Modalmais, estuda realizar seu IPO, ao menos, desde 2017. Contudo, a conjuntura econômica e a situação da empresa fizeram com que os planos fossem sendo adiados. Aparentemente, os administradores entendem que este ano é um melhor momento.

+Siga o Radar Econômico no Twitter