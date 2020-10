Banco francês corre para vender operação no Brasil antes que vire pó

O braço de gestão de patrimônio do banco francês Credit Agricole, o Indosuez, está correndo para tentar vender suas operações no Brasil. Desde o início de setembro, quando a matriz determinou a venda das operações no Brasil e em Miami, nos Estados Unidos, houve uma fuga de capitais dos principais fundos do Indosuez no Brasil. Os principais fundos de ações, referenciado DI, renda fixa, debêntures e previdência já perderam aproximadamente metade de seu patrimônio líquido neste ano. Na virada do ano, havia mais de 8 bilhões de reais sob gestão nos cinco principais fundos do Indosuez. Agora, não somam 3,5 bilhões de reais.

Nesta semana, o grupo decidiu mudar a estratégia e retirou da linha de frente um escritório carioca que estava trabalhando na venda. Colocou um grupo de gestores do próprio banco para tentar atrair interessados. Contudo, segundo uma fonte explicou ao Radar Econômico, as fugas de capitais e de gestores que trabalhavam no banco está dificultando qualquer negociação. O entendimento é o de que não haverá muito o que vender em pouco tempo, o que forçará o Indosuez a fechar a operação, sem conseguir passá-la para outro grupo.

