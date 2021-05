Banco da Família chega à marca de R$ 1 bilhão em microcrédito

O Banco da Família, que faz pequenos empréstimos no Sul do país, atingiu sua marca histórica de 1 bilhão de reais em créditos concedidos a 400 mil micro e pequenos empreendedores. Desde que começou a pandemia foram cerca de 134 milhões de reais em quase 29 mil operações. A inadimplência média do banco é muito baixa, de 2,2%. “Tivemos um período muito difícil (durante a pandemia), principalmente em abril, quando a pandemia trouxe grande retração e incertezas. Mas buscamos nos adaptar e permanecer ao lado dos clientes, oferecendo soluções como a renegociação de débitos”, diz a presidente do banco, Isabel Baggio. O banco está presente em 164 municípios dos três estados do sul.