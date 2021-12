Banco Central tenta, mas não consegue segurar dólar

O Banco Central bem que tentou, mas nada fez o dólar baixar nesta sexta-feira, 10. A moeda americana fechou em alta de 0,72%, a 5,613 reais, mesmo com a bolsa negociando no campo positivo e com as intervenções do BC no mercado. Pela manhã, a autoridade monetária leiloou 687 milhões de dólares no mercado à vista e ainda vendeu 15 mil contratos de swap cambial com vencimento em fevereiro de 2022. Mas afinal, por que o dólar não cedeu? Para os analistas, o montante leiloado não foi suficiente para alterar a trajetória de alta da moeda. “A maior parte das bolsas na Europa fechou em baixa, o Ibovespa é das poucas exceções. É difícil um leilão alterar esse cenário. Outro fator importante é que, em dezembro, há uma pressão tradicional de saída de dólar do país por parte de empresas e investidores que colocam dinheiro no bolso ou realocam seus investimentos”, avalia Carlos Mendonça, analista de câmbio da Ourominas. No acumulado do ano, a moeda americana já apresenta uma valorização de 9,97% frente ao real.

Leia mais em: O que é um leilão de swap cambial, que o BC faz para tentar frear o dólar?