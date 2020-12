Banco Central reúne servidores cantando ‘Let it Be’ em vídeo de fim de ano

O Banco Central decidiu gravar uma mensagem esperançosa de fim de ano. Colocou seus servidores mais talentosos artisticamente para reproduzirem, em suas casas, a canção ‘Let it Be’, de autoria de Paul McCartney e gravada pelos Beatles, em 1968. Como é de conhecimento, a música representa uma luz em momentos de desesperança. O álbum, lançado no ano seguinte, marcou o fim do grupo.

No vídeo, o BC mostra projetos colocados em prática neste ano, como o PIX, a nota de 200 reais e o avanço do Open Banking. Segundo o Banco Central, “trata-se de vídeo interno de fim de ano. Todos os anos a área de comunicação produz um vídeo motivacional, para comemorar as conquistas e criar sentido de pertencimento e integração”.

Veja abaixo o vídeo do BC.

