Banco central da China alerta para riscos internos de calote

O banco central da China alertou nesta quinta-feira sobre os riscos financeiros no país por conta de oscilação nos mercados de ações e renda fixa e potencial calote em títulos de empresas imobiliárias. De acordo com o site CNBC, o diretor do departamento de mercados financeiros do Banco Popular da China, Zou Lan, disse em conferência com a imprensa que a pressão do aumento dos preços das casas em algumas cidades é relativamente grande, com potencial de inadimplência. Ele também disse que vale observar riscos entre médias e pequenas empresas imobiliárias que estão altamente alavancadas. “Um pequeno número de grupos de empresas de grande escala ainda está em um período de exposição a riscos, empresas de média e baixa qualidade ainda enfrentam dificuldades de financiamento e o risco de inadimplência é bastante alto”, disse o diretor do banco chinês.