Balançou e balançou, mas bolsa e dólar acabam fechando estáveis

VEJA Mercado | Fechamento | 6 de outubro.

Nem para lá, nem para cá. Depois de um dia intenso com quedas durante quase todo o pregão, a bolsa fechou a quarta-feira estável. Os mercados acordaram estressados pela velha preocupação com inflação e a retirada de estímulos da economia americana e, especificamente, com o impasse para o aumento do teto da dívida americana. Na parte da tarde, os republicanos cederam e toparam subir o teto para um nível suficiente para que o Departamento do Tesouro possa cumprir suas obrigações financeiras até dezembro de 2021. Nasdaq, Dow Jones e S&P 500 fecharam em leves altas, entre 0,3% e 0,4%. O Ibovespa, por sua vez, chegou a cair quase 2%, mas recuperou as perdas e fechou estável, a 110.559 pontos. O dólar chegou a superar a barreira dos 5,50 reais, mas fechou praticamente estável a 5,48 reis.

Na bolsa, o destaque positivo é para o varejo, mesmo com a queda de 3,1% nas vendas do setor em agosto. Segundo os analistas, o preço das ações estão tão baixo que os investidores enxergaram ali uma oportunidade de ganhos no dia. “Temos investidores machucados tentando comprar essas empresas que caíram demais, porque, em tese, são papéis que deveriam subir mais no curto prazo, o que é uma falácia”, diz Rodrigo Natali, diretor de estratégia da Inversa. Americanas, Magazine Luiza e Via subiram 7,31%, 5,70% e 3,44% respectivamente. No lado das baixas, os setores de commodities e tecnologia sofreram. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu ampliar o fornecimento de gás para a Europa em meio à disparada de preços, o que fez cair o preço do petróleo no dia. A Petrobras fechou em queda de 2,65%. O setor de tecnologia ainda amarga a disparada da inflação e as projeções ruins para a curva de juros no país. Locaweb e Méliuz caíram 4,46% e 2,85%, respectivamente.