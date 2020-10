Balanço da United Airlines mostra que vida das aéreas continua caótica

Uma das maiores companhias aéreas dos Estados Unidos, a United Arlines — parceira da brasileira Azul — publicou seu balanço nesta quarta-feira, 14. O resultado foi assustador. Um rombo 10% maior do que o esperado e uma queima de caixa monumental. Segundo o balanço, a companhia obteve uma receita de 2,49 bilhões de dólares e um prejuízo de 1,8 bilhão de dólares no terceiro trimestre — considerado o melhor do ano nos Estados Unidos.

Por lá, o tombo reforça o argumento dos que pedem que o governo americano resgate as companhias aéreas, algo que está na mesa de negociação entre Donald Trump e o congresso. Por aqui, sugere que a retomada do setor será mais complicada do que o previsto. Com custos em dólar e voos escassos, a situação das aéreas brasileiras não é tão diferente assim das americanas.

