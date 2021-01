Auxílio emergencial impulsiona renegociação de dívidas em 2020

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, muitos brasileiros aproveitaram o ano de 2020 para quitar suas dívidas e, assim, voltar a ter acesso ao crédito. Segundo números obtidos por Radar Econômico, a plataforma de renegociação Acordo Certo, que recentemente foi adquirida pela Boa Vista, viu um salto expressivo na quantidade total de acordos firmados no último ano. Foi de 1,24 milhão em 2019 para 4,27 milhões em 2020, um crescimento de 244%. O montante recuperado não foi menos impressionante. A financeira, que atua no âmbito on-line, conseguiu recuperar 288,25 milhões de reais em débitos, um avanço de 271% frente ao ano anterior. O número de novos clientes cadastrados na plataforma também saltou em três dígitos na comparação anual: 101%, para quase 8 milhões. Ao todo, são 14,4 milhões. O motivo para o cenário positivo está ligado, sobretudo, ao auxílio emergencial. Beneficiários do programa viram nos recursos a possibilidade para sair do “vermelho”.

