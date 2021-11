Auxílio Brasil e desmatamento na mira da Europa movimentam o mercado

Haja energia para os investidores. A Eletrobras decepcionou e registrou lucro líquido de 964,5 milhões de reais, frustrando as expectativas do mercado. No ano passado, a empresa teve um resultado de 2,8 bilhões no mesmo período. A empresa divulgou que os resultados foram impactados pela necessidade da empresa teve de queimar reservas para pagar provisionamentos. Nesta quarta-feira, 17, o governo começa a pagar o novo Auxílio Brasil, mais magro do que o prometido, com valor médio de 217 reais.

O auxílio será pago para mais de 14 milhões de famílias — o governo pretende expandir o número de beneficiários para 17 milhões de famílias, com valor médio de 400 reais, mas depende da aprovação da PEC dos Precatórios no Senado. As falas do presidente Jair Bolsonaro de que também quer utilizar o espaço fiscal garantido pela proposta para dar aumento aos servidores também estão mapeadas pelo mercado nesta manhã.

No cenário internacional, investidores brasileiros também estão atentos para os impactos de uma possível decisão da União Europeia de proibir a importação de produtos vindos de áreas desmatadas — por conta da péssima reputação das produções nacionais no Velho Continente. Nesta terça-feira 16, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que deve decidir pela manutenção ou não do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, à frente da instituição. Com a subsecretariária do Tesouro Lael Brainard na disputa, o presidente americano disse que definiria a questão em “uns quatro dias”. Biden vem sendo pressionado por conta do aumento da inflação no país.