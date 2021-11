Ausência de Guedes na Câmara acirra insatisfação do Centrão

Deputados membros dos partidos do Centrão estão insatisfeitos com o chapéu que o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu na Câmara. Guedes foi convocado para dar esclarecimentos sobre as offshores que mantém nas Ilhas Virgens, em depoimento marcado para a quarta-feira 10, mas conseguiu fugir dos questionamentos dos parlamentares. O ministro alegou conflito de agenda.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que o depoimento deve ocorrer na próxima terça-feira 16. De nada adiantou e o que já estava ruim piorou. Deputados dizem que a ausência do ministro apenas aprofunda o que chamou de “má vontade” dos congressistas com Guedes, que não escondem o desejo de substituir o ministro com apoio da ala política do Palácio do Planalto. “A enorme maioria dos deputados de partidos da base quer a saída dele. A ausência não ajuda”, diz um parlamentar.