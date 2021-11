Audiência da Jovem Pan ganhará “reforço” do Ministério da Economia

O secretário de Produtividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, solicitou a inclusão da nova emissora televisiva da Jovem Pan no rol de canais pagos do Ministério da Economia. De acordo com Costa, a Jovem Pan “ocupa lugar de destaque como um dos maiores grupos de informação de todo o mundo, realizando um trabalho jornalístico e de prestação de serviço responsável e comprometido com a informação”. Segundo ele, no pedido à Diretoria de Administração e Logística, “o foco do contrato é para disponibilizar canais de notícias”. “O contrato em vigor disponibiliza os canais disponíveis quando da assinatura do contrato. O canal 576 não está previsto na grade de canais da contratação atual, pois foi inaugurado posteriormente à assinatura do contrato”, diz a solicitação.