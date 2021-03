Atraso de entrega da vacina gera tensão entre União Europeia e Reino Unido

O atraso da entrega das vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca/Oxford para a União Europeia está gerando tensões com o Reino Unido, que saiu oficialmente do bloco no ano passado. A polícia italiana encontrou 29 milhões de doses da vacina da empresa sueco-britânica em uma fábrica perto da cidade de Roma. Segundo o jornal italiano Daily La Stampa, as doses seriam exportadas para o Reino Unido. O problema é que o volume de doses encontrado na Itália é quase o dobro do que foi recebido pela União Europeia até agora. A descoberta na Itália está levando a Comissão Europeia a propor controles mais rígidos sobre exportação de vacina do continente, segundo a BBC.