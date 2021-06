Ataque hacker à JBS nos EUA e Austrália deixa empresas em alerta máximo

Unidades da JBS na América do Norte e Australia sofreram ataques hackers no último fim de semana, segundo comunicado da empresa divulgado ontem à noite. Ainda não há informações se o ataque foi de um ransomware, que sequestra os computadores e só os liberta sob pagamento de resgate. A empresa informou, no entanto, que a resolução do incidente levará tempo, o que pode atrasar determinadas transações com clientes e fornecedores.

A notícia de um ataque a um nome tão conhecido deixou as empresas brasileiras em alerta máximo, segundo contam advogados especialistas no assunto. “A maioria não tem um plano de defesa de ciberataques”, diz advogado Solano Camargo, do escritório Lee Brock e Camargo Advogados. “E o home office por conta da pandemia, com as pessoas trabalhando de casa, deixou os sistemas das empresas mais vulneráveis”.

A empresa de segurança MimeCast fez um levantamento que mostra que de 6 a cada 10 empresas sofreram um ataque ransomware em 2020. Cerca de 80% foram atacadas porque não tinham qualquer proteção para ciberataques. Neste ano, um dos maiores ataques hackers foi feito contra o maior oleoduto americano, interrompendo o fornecimento de gasolina para parte relevante do país.