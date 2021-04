Assembleia de São Paulo recua e projeto anti-LGBT vai para o limbo

Depois de uma forte pressão de organizações da sociedade civil, do mercado publicitário e de grandes empresas, a Assembleia Legislativa de São Paulo recuou no projeto anti-LGBTQI+ que queria proibir peças publicitárias sobre diversidade sexual. A Alesp acaba de decidir que o projeto de lei 504/2020, da deputada estadual Marta Costa, que quase foi aprovado na semana passada, voltará às comissões da casa para ser analisado novamente. Na prática, significa que o projeto voltará à estaca zero e sofrerá grandes modificações. O movimento para deter o PL ganhou força tremenda nas redes sociais com marcas como Coca-Cola, Avon, Natura, Uber, Mercado Livre e O Boticário engrossando o movimento.