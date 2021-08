Aspen é o novo destino do brasileiro milionário que quer ter casa nos EUA

Os brasileiros milionários estão deixando Miami e Orlando e invadindo o mercado imobiliário em Aspen e Snowmass, famosas pelas estações de ski nos Estados Unidos. A corretora Aspen Concept, fundada por brasileiros, vendeu 15 apartamentos e casas somente de janeiro e julho deste ano, num valor total dos imóveis de 30 milhões de dólares. Um bom número levando em conta que a região que tem cerca de 10 mil habitantes.

O brasileiro Tony Marx, sócio da corretora, diz que até pouco tempo pouquíssimos brasileiros tinham casas na região. Recentemente, uma das casas que vendeu por 5,4 milhões de dólares foi a do condomínio Havens Fanny Hills, um empreendimento novo na região que esgotou em apenas 15 dias de vendas. Ele também vendeu 7 apartamentos no condomínio Electric Pass Dodge, com apartamentos de 130 metros quadrados ao valor de 1,4 milhão de dólares a unidade. Mas Marx está mesmo animado com uma grande família de brasileiros que vive nos Estados Unidos que está de olho numa casa de 70 milhões de dólares. Os brasileiros estão comprando casas em Aspen porque lá podem fazer alugueis de 1 dia, uma semana ou 15 dias, e não apenas por temporada, como é exigido na maior parte dos imóveis em Miami, por exemplo. Ou seja, mais rentabilidade.