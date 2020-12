As propostas de Eduardo Paes para a rearrumação das contas do Rio

Escolhido secretário de Fazenda da prefeitura do Rio de Janeiro, sob a tutela de Eduardo Paes (DEM), o deputado Pedro Paulo (DEM) prepara uma série de decretos para rearranjar as finanças da cidade. São 35 decretos para reduzir os gastos da administração municipal, além de projetos de uma “arrumação tributária” e de equalização dos gastos previdenciários do Rio. A gestão de Paes almeja editar os decretos já no dia 1º de janeiro.

Autor da Proposta de Emenda Constitucional que cria gatilhos para controle de despesas em caso de descumprimento da Regra de Ouro, o atual deputado federal planeja enviar à Câmara Municipal um simulacro da PEC, chamado de Lei de Emergência Fiscal.

