As poucas ações que sobreviveram a mais um dia de queda da bolsa

O índice Ibovespa recuou 1,07% nesta terça-feira, 17, e foram poucos os papéis da bolsa que se sobressaíram e tiveram destaque positivo. Em determinado momento do pregão, só três ações do índice operavam no lado positivo da bolsa.

A maior alta do dia ficou por conta da Yduqs, antiga Estácio, que reportou um resultado em linha com a expectativa do mercado, segundo a XP, e viu suas ações subirem 6,23%. O lucro líquido foi de 116,5 milhões no segundo trimestre, contra um prejuízo de 79,5 milhões no mesmo período de 2020. A corretora tem recomendação de compra com preço-alvo de 50,70 reais por ação, o que significaria uma alta de 113,6% sobre o fechamento de ontem.

Outro resultado que empolgou o mercado foi o da Cemig. A companhia de energia registrou lucro de 1,9 bilhão de reais no segundo trimestre, acima da expectativa de 685 milhões da Bloomberg. A empresa diz que o resultado se deve, principalmente, a ganhos com a repactuação do risco hidrológico. Os papéis subiram 2,81% no dia.

Fora do índice Ibovespa, a ação da Petz tem sido tratada com zelo pelos investidores. Nesta terça-feira, fecharam em alta de 3,71% e muito próximas da máxima histórica. “O setor como um todo foge um pouco do cenário de crise pelo apelo sentimental das pessoas em relação aos bichos de estimação”, diz Rodrigo Barreto, analista da Necton Investimentos. O especialista conta que o bom momento ainda é reflexo da aquisição da Zee.Dog por 700 milhões de reais, anunciada há duas semanas, naquela que é a maior operação da história da Petz.