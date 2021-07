As luvas vão traduzir linguagem de sinais ou permitir toque à distância

Com o frio chegando a boa parte do país, todo mundo tira as luvas do armário. Mas poucos sabem como a tecnologia está transformando as luvas para torná-las inteligentes. Amy Webb, uma das principais futuristas americanas, conta em seu relatório de tendências 2021 que, no Quênia, um pesquisador inventou luvas que podem traduzir a linguagem de sinais em fala. O sistema, chamado Sign-IO, usa reconhecimento de gestos com sensores embutidos nas luvas. Já pesquisadores canadenses da Simon Fraser University projetaram um conjunto de luvas interligadas para ajudar a transmitir a sensação de tato através da internet. Quando alguém move os dedos em uma luva, suas ações são enviadas para seu parceiro vestindo o outro par de luvas. É como fazer carinho pela internet. E ainda tem a tecnologia da Sony, que tem depositado uma série de patentes para controladores de luvas hápticas, usada em realidade virtual. As luvas da Sony podem simular as sensações físicas de fatiar, perfurar e atirar.