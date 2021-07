As duas techs brasileiras que captaram R$ 3 bi com IPOs nos EUA

O Brasil emplacou duas estreantes nas bolsas americanas nesta semana. Vtex e Zenvia captaram juntas cerca de 3 bilhões de reais, ao câmbio desta sexta-feira, 23. A Vtex tem a meta de ser a maior empresa de software do mundo. Sua expertise é ajudar empresas a montar lojas online e seu negócio explodiu durante a pandemia. Quem acha que é exagero a meta de ser a maior do mundo, no ano passado, o IDC, principal firma de analise de TI do mundo, elegeu a Vtex como plataforma líder do B2C ao lado de nomes como Salesforce e Adobe e à frente de outras como SAP e Oracle. Na Nyse, a principal bolsa de valores dos Estados Unidos, ela captou 361 milhões de dólares, ou cerca de 1,9 bilhão de reais. Na sua estreia, subiu 30%.

Já a Zenvia também é uma empresa de software que desenvolve soluções de contato por mensagem, voz e vídeo. A empresa captou 150 milhões de dólares no IPO feito na Nasdaq, a bolsa de ações de tecnologia, e ao mesmo tempo captou outros 50 milhões de dólares da Twilio, que havia condicionado o aporte ao sucesso do IPO na Nasdaq. A estreia nos pregões não foi das melhores, com uma queda de 20% . Mas de qualquer forma, a empresa botou 1 bilhão de reais em seu caixa. Sem contar que sua nova acionista, a Twilio, é uma investida da Amazon.