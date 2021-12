As costuras do Congresso para manter o Orçamento Secreto em 2022

A Comissão Mista de Orçamento, a CMO, aprovou, nesta segunda-feira, 6, o texto-base do relatório que define os ditames para o Orçamento de 2022. O texto prevê espaço, como “sugestão de reserva”, para dispêndios relacionados às emendas RP-9, as chamadas emendas de relator, que viraram ativo fundamental do governo de Jair Bolsonaro na execução do ‘Orçamento Secreto’.

O texto prevê, ao menos, 1,2 bilhão de reais para essas emendas — valores que poderão ser anabolizados pelos congressistas. Serão viabilizados 10,4 bilhões de reais em emendas individuais e 5,7 bilhões de reais em emendas de bancada.