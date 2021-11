As cobranças e a conversa entre Guedes e a secretária de Tesouro dos EUA

Em Roma, na Itália, onde participou das reuniões do G20, o ministro da Economia, Paulo Guedes, reuniu-se por horas com a secretária de do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen. Entre dois encontros, Guedes pediu à secretária o apoio para que o Brasil ingresse no clube dos países ricos, a OCDE, e discutiu com ela a situação fiscal e a política monetária dos dois países.

Segundo auxiliares do ministro, a americana, por sua vez, pediu, é claro, que o Brasil tome tento em relação à política ambiental do governo de Jair Bolsonaro. Ela, porém, ainda segundo assessores de Guedes, elogiou os ditames do acordo internacional de taxação de 15% de multinacionais, assinado no G20. “Foi um papo com excelente química”, resumiu o ministro a pessoas próximas.