Artigo: De onde está vindo o crescimento econômico e como se efetivará?

No ano passado, o Produto Interno Bruto (PIB) caiu 4,1% frente a 2019, em decorrência dos efeitos adversos da pandemia de Covid-19. Contudo, no último trimestre de 2020, o PIB já mostrava recuperação, crescendo 3,2%, com ajuste sazonal, em relação ao trimestre imediatamente anterior. Mesmo assim, por conta do fim do auxílio emergencial e da falta de perspectiva de vacinação, as previsões dos analistas de mercado e do próprio governo para o crescimento econômico em 2021 rondavam em torno de 3,2% no início deste ano.

Recentemente, após a divulgação do Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) do Banco Central (BC), considerado uma “prévia” do PIB, e dos indicadores do mercado de trabalho, os analistas começaram a revisar suas estimativas de crescimento do PIB em 2021 para cerca de 4%, segundo o Focus (BC).

Após a divulgação nesta terça-feira, 01, do crescimento de 1,2% do PIB no primeiro trimestre deste ano contra o trimestre imediamente anterior, com ajuste sazonal, e de 1% contra o mesmo trimestre do ano anterior, sem ajuste sazonal, certamente as estimativas anuais de crescimento do PIB poderão aumentar para aproximadamente 6%, ao longo dos próximos meses, particularmente depois de eventuais surpresas positivas no segundo trimestre.

E de onde está vindo esse surpreendente crescimento? Entende-se que, no curto prazo, não se trata apenas de um crescimento cíclico, nem apenas de um crescimento advindo de um setor externo mais forte ou de somente um ambiente de negócios mais amigável ao mercado, mas também de estabilizadores automáticos (mecanismos de política fiscal para estimular a demanda agregada e reduzir a flutuação econômica) que o governo federal lançou, ajudando a ampliar o consumo e suavizar a renda.

De fato, embora o crescimento de curto prazo esteja vindo substancialmente do setor externo, impulsionado pela maior demanda internacional e aumentos dos preços das commodities (fundamental para o crescimento do setor agropecuário de 5,7% interanual neste primeiro trimestre), que geram sobretudo maior volume de exportação e cujo crescimento espraia renda nos municípios exportadores de agronegócios, de minerais e congêneres por meio do incremento de consumo, há de se ressaltar que tal consumo foi robustecido pelos estabilizadores automáticos lançados pelo governo federal (a exemplo do Pronampe e do Bem) e pela diminuição da poupança constituída no ano passado (cerca de 167 bilhões de reais).

Deve-se mencionar que tanto o Pronampe quanto o Bem geraram obrigações para que as empresas mantivessem o empregado contratado não apenas durante o tempo de vigência do programa, mas também no período seguinte (pelo mesmo tempo) de sua vigência, depois que tal programa acabasse, gerando a manutenção de pelo menos três milhões de empregos, conforme nossas estimativas. Consequentemente, tais estabilizadores foram fundamentais para a sustentação do consumo no primeiro trimestre deste ano.

Neste segundo semestre, as surpresas positivas com a atividade econômica devem continuar acontecendo, em decorrência da renovação desses dois estabilizadores automáticos e da implantação de outros, como a postergação do pagamento do FGTS e da antecipação do pagamento de 13º salário do Regime Geral da Previdência Social. Contribuirão também a continuação do crescimento do setor externo e da ‘despoupança’ e a maior mobilidade, em decorrência da flexibilização do distanciamento social na maioria das unidades subnacionais.

Ademais, espera-se que, no terceiro e quarto trimestre, com o avanço da vacinação e da imunização da população e a consequente queda nas curvas de óbitos e casos já a partir de julho, a economia possa caminhar para a plena abertura, trazendo maior contribuição do setor de comércio e serviços para o crescimento do PIB, levando a economia para um crescimento que poderá se mover para os 6% no ano.

Dois riscos podem impactar negativamente ou até mesmo inviabilizar esse crescimento mais próximo de 6% no ano. O primeiro é a ocorrência de uma terceira onda tão forte quanto a segunda, que leve a um novo fechamento da economia, assim como a outro grande aumento de despesas, elevando, por conseguinte, a incerteza fiscal. O outro risco é a possibilidade de apagão, especialmente no último trimestre deste ano, quando a atividade econômica estiver mais acelerada, num maior nível de produção, com todos os setores produzindo mais intensamente.

* Sócio e economista-chefe da MZK investimentos. Ex-secretário dos ministérios da Economia e da Fazenda.