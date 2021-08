Arthur Lira diz mais uma vez que votará reforma tributária nesta semana

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, havia dito que a reforma tributária estaria na pauta de votação assim que o Congresso voltasse do recesso. Não houve acordo, mas agora Lira diz novamente que vai votar a reforma do imposto de renda nesta semana. A reforma prevê a redução de imposto para empresas e a instituição de uma alíquota para os dividendos. “Vigilante e soberana, a Câmara avança nas reformas, como a tributária que votaremos nessa semana, na certeza de que o país precisa de mais trabalho e menos confusão”, disse Lira.

Até agora, no entanto, não se chegou a um consenso e diversos relatórios já foram feitos pelo deputado Celso Sabino. O setor produtivo é contra e já se manifestou fortemente para tentar barrar a votação, mas o que está pesando no atraso é a atuação de governadores e prefeitos que identificaram queda na arrecadação com as mudanças propostas. Mesmo que seja votada na Câmara, existe um consenso de que o projeto será amplamente modificado no Senado.