Arthur Lira adia votação da MP da Eletrobras

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), acaba de anunciar que a votação da Medida Provisória da Eletrobras será feita somente amanhã, quarta-feira, 19. A MP estava para ser pautada nesta terça-feira e um grupo de deputados tentava manobrar para votar a versão do texto enviado pelo governo. Segundo Lira, é importante que haja um amplo debate sobre o tema, mas lembrou que a Câmara tem um acordo com o Senado para que as medidas provisórias sejam encaminhadas para análise dos senadores, com um prazo de 30 dias.