Árbitro que renunciou a caso J&F vai ter honorário milionário

A Corte Internacional de Arbitragem da CCI aceitou nesta quinta-feira, 26, a renúncia do árbitro Anderson Schreiber ao caso da J&F Investimentos contra os indonésios da Paper Excellence. Mesmo com acusação de parcialidade que recai sobre o advogado, a corte determinou o pagamento de honorários de 1,5 milhão de reais. O árbitro renunciou ao caso depois de ter sido acusado de parcialidade pela J&F Investimentos, em um processo judicial que tenta anular a arbitragem. Schereiber não teria revelado um potencial conflito de interesses já que trabalhou fisicamente no mesmo escritório da banca que defendia a Paper Excellence e também que chegou a participar de causas em conjunto. O advogado alegou, em sua extensa carta de renúncia, que se tratava apenas de um repasse de aluguel do espaço físico e que nunca trabalhou com os advogados da outra parte.

A J&F briga com a Paper pela Eldorado Celulose e os árbitros do caso decidiram por unanimidade que a empresa deve ir para os indonésios. Foi então que a J&F foi à Justiça, que concedeu liminar para que a empresa fique com a família Batista até que o caso seja analisado pelo judiciário.