Aprovação de Bolsonaro sobe, mas economia preocupa, diz pesquisa

A avaliação do governo Bolsonaro continua a subir, segundo pesquisa feita pela corretora XP e pelo Instituto Ipespe. Segundo a pesquisa, agora, 39% da população diz que o desempenho do governo é ótimo ou bom. No levantamento anterior, de agosto, este índice era de 37%.

Na economia, contudo, a avaliação não é tão positiva. 48% dos entrevistados afirmaram ver a economia no “caminho errado”. No levantamento anterior, era 46%. Segundo um ministro próximo do Palácio do Planalto, a alteração pode estar relacionada ao corte do Auxílio Emergencial.

As duas alterações se deram dentro da margem de erro da pesquisa.