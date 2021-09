Apple sofre revés e ações derretem na Nasdaq

A Apple tomou um grande golpe da Justiça americana no caso da Epic Games, dona do Fortnite. A juíza Yvonne Gonzalez Rogers decidiu que a loja de aplicativos da Apple não poderá proibir os desenvolvedores de enviar os usuários para seus próprios sites para assinar ou comprar conteúdo digital. Até então a Apple cobrava taxas que iam de 15% a 30% por qualquer venda feita nos aplicativos abrigados dentro da App Store, que faturou 64 bilhões de dólares no ano passado. As ações da empresa caíam mais de 2,3% na Nasdaq, por volta das 15h15min desta sexta-feira, 10.