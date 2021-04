Apple lança na próxima semana o novo iOS, que tira o sono do Facebook

A nova versão do iOS, a de número 14.5, vai ser lançada na próxima semana, segundo informou a Apple nesta terça-feira, 20. Esta nova versão traz um recurso novo, chamado App Tracking Transparency, que tira o sono do Facebook. Quando usuários do iPhone baixarem a nova versão do iOS vão começar a ver pop-ups com alertas de privacidade e poderão optar por não serem rastreados. Na prática, isso deve limitar a capacidade do Facebook ou de qualquer empresa de publicidade online a direcionar suas propagandas porque o usuário do iPhone poderá escolher se quer ver os anúncios com base no seu comportamento no telefone. O Facebook diz que isso pode acabar com a internet que nós conhecemos porque afinal os algoritmos dependem disso para vender anúncios ao público certo e são os anúncios que permitem que os usuários tenham conteúdo de graça. O efeito pode ser mais cruel, segundo o Facebook, para as pequenas empresas que terão que gastar mais com anúncios para atingir o público que desejam. Já a Apple diz que só está dando uma escolha ao usuário.